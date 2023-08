Aan de Reis: vrachttarieven ARA en Rijn onder druk

Marktinzicht

De olieprijzen blijven wereldwijd stijgen. Maar ook al is dat nu voor de zevende week op rij, de door Opec beoogde prijs van $ 90 per vat is nog niet bereikt. Brent crude sloot de week af op $ 86,81 en WTI op $ 83,19 per vat. Volgens enkele marktspelers is het echter slechts een kwestie van tijd voordat het doel wordt behaald.