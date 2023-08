Lift Scharnebeck beperkt bruikbaar

De scheepslift bij Scharnebek in het Elbeseitenkanal is de komende dagen beperkt bruikbaar. Afgelopen week was korte tijd sprake van een complete stremming, wat een file van ruim veertig schepen opleverde. De oorzaak was een gescheurde lasnaad in de constructie van de oostelijke lift.

De westelijke lift was voor onderhoud al buiten gebruik maar kon na korte tijd weer in gebruik genomen worden. Omdat in die kolk in verband met het onderhoud remmingwerken en

aanlegvoorzieningen verwijderd waren, moet met de nodige voorzichtigheid worden ingevaren.

Dat beperkt de snelheid van afhandelen waardoor langer dan gebruikelijke wachttijden ontstaan. In de loop van de week van 14 augustus is de westelijke kolk weer volledig operationeel en zal de file

verdwijnen. De verwachting is dat de oostelijke lift over twee tot drie weken weer in gebruik

genomen kan worden.