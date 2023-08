Port of Rotterdam ontwerpt diepwaterhaven Suriname

Port of Rotterdam gaat een nieuwe diepwaterhaven ontwerpen voor Suriname en een projectplan schrijven voor de uitvoering. Dat hebben NV Havenbeheer Suriname en de Phoenix Development Company (PDC) bekendgemaakt. Het gaat om een project van zo’n 5,4 miljard euro in Nickerie.

Bedoeling is de haven van Nickerie geschikt te maken voor de toekomstige olie- en gasindustrie. Voor de Surinaamse kust zijn flinke olie- en gasvoorraden gevonden. Of die ook geëxploiteerd gaan worden, is nog onzeker.

Oliemaatschappij TotalEnergies zal hierover pas op zijn vroegst over een jaar een knoop doorhakken. Maar het staatsbedrijf Havenbeheer Suriname en het Amerikaanse PDC hebben er alle vertrouwen in en nemen er alvast een voorschot op met de aanleg van de nieuwe haven.

De Surinaamse overheid heeft hiervoor 1500 hectare grond beschikbaar gesteld in de omgeving van Nickerie, tegen de grens met buurland Guyana. Waar overigens de olie- en gaswinning al wel op gang is gekomen.

Minister Albert Jubithana van Transport

November vorig jaar werd al het startsein gegeven voor het havenproject, maar daarbij werd alleen een website onthuld. Voor het havenontwerp werd medewerking gevraagd van Havenbedrijf Rotterdam. Minister Albert Jubithana van Transport zegt dat het ontwerp zich in de afrondende fase bevindt. ‘Het wordt binnenkort gepresenteerd. Eerst aan Havenbeheer, daarna aan de regering. De samenleving zal ook getuige mogen zijn.’

Dat Rotterdam is aangetrokken voor de ontwerpfase, heeft volgens Vidjai Doerga van PDC te maken met de omvang van het project en de ervaring die de Rotterdammers hebben. ‘Het zal niet de grootschalige constructie zijn waar iedereen aan denkt. Dat gebeurt later. We beginnen met exploitatie van de bestaande 200 meter lange kade. Daar gaan we onder meer de containeroverslag op gang brengen en de afhandeling van zwaar materieel die nodig is de verdere ontwikkeling van de haven.’

Als alles volgens plan verloopt zal de haven al in 2025 operationeel zijn. Veel mensen in Suriname kijken echter met argwaan naar het project en de plannen van Doerga. PDC is er nauwelijks bekend en heeft ook geen ervaring met de bouw van havens. Bovendien is onduidelijk waar het bedrijf de benodigde miljarden vandaan gaat halen. Ook Doerga laat zich daarover niet uit.

