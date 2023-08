Marinebrandweer houdt Fremantle Highway in Eemshaven in de gaten

hoogwerker

Het uitgebrande vrachtschip Fremantle Highway wordt door een brandweerteam van de marine in de gaten gehouden, meldt het ministerie van Defensie. Het schip is inmiddels afgemeerd in de Eemshaven en daar staan elf brandweerlieden klaar die zijn gespecialiseerd in brandbestrijding op schepen, mocht het vuur weer oplaaien.