Zware Kees: zweetzomer

Column

Het is een voor mij vreemd schip. En gróót ook, bovenal. Nog nooit ben ik kapitein geweest op een schip zo vreselijk groot. Ik bestijg trap na trap, op weg naar de brug (geen lift?). Daar wacht mij weer een verrassing: de brug, ook gigantisch, is van het oude type. Een aparte kaartenkamer, een roerstand in het midden en aan de voorkant een ouderwetse buisradar. Eén maar? Mag dat tegenwoordig nog?