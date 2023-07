Hete houtskool brandt gaatjes in het roefdek van MS Breydel

Deroo is schipper op het onder Belgische vlag varende drogeladingschip MS Breydel (80 x 9.50 meter). De Breydel was afvarend op de Main tussen Wertheim en Faulbach toen het gebeurd moet zijn. Schade: brandplekken in het roefdek en het autokleed ingebrand. Gelukkig was het een dik kleed dat bescherming gaf zodat de hete kooltjes niet tot op de autolak terecht zijn gekomen.

Roefdek

Met het roefdek is het slechter gesteld. Soms gaat het om lichte verkleuringen, maar op verschillende plaatsen heeft de hete houtskool gaten van 1 à 2 centimeter doorsnede in de lak gebrand. ‘De verkleuringen van de warmte krijg ik weg met simonisetie (polijsten)’. Anders ligt dat met de diep plekken. ‘Mijn roef was klaar met schilderwerken, ik kan herbeginnen’, zegt Deroo boos.

Tanker

Hij denkt dat onverlaten de brandende houtskool vanaf een brug op zijn schip hebben gegooid. ‘Ik heb wel iets horen vallen achter het stuurhuis, maar het was geen harde klap en ik zag het ook niet omdat de dat zonnentent aan de achterkant van het stuurhuis naar beneden was’. Hij heeft de WSP ingelicht over het incident en vraagt zich intussen af wat er zou zijn gebeurd als het brandende spul op een tanker terecht zou zijn gekomen.

