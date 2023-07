ADR breidt uit in Antwerpen door overname Bartholomeeussen

Servicepunt

Yerseke Engine Service, beter bekend als YES van de familie Braal heeft een opvallende overname gedaan in de haven van Antwerpen. Hun Vlaamse tak ADR neemt de scheepswerf Bartholomeeussen over en verhuist in 2024 naar Dok 138. ‘Een betere plek kunnen we ons niet wensen. We kunnen hier one-stop-shopping voor de binnenvaart en kleine zeevaart aanbieden’, zegt Willem de Braal.