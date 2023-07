Zware Kees: toeristenseizoen

Op een winderige zomerdag loop ik over de Havendijk met aan de ene kant een rij donkergroene, houten huisjes met witte strepen, aan de andere kant een haventje. De dijk is verboden voor doorgaand verkeer, behoudens uitzonderingen: voornamelijk bierbusjes met bestemming de kroegen op de dijk. Het is lastig rijden tussen drommen toeristen, die kijken alsof ze in een pretpark zijn beland, maar niet weten waar de attractie is. In deze haven zie je al lang geen aangemeerde vissersschepen meer voor de kant, op een enkele recreatiebotter na. In de haven van Marken zijn voornamelijk boten gemeerd van mensen die zeker één keer per jaar hun jacht bezoeken.

Marken is een dorp die veel overeenkomsten heeft met Volendam (al moet je dat wellicht niet hardop zeggen in het dorpscafé). De indeling van de haven, de dijk, de souvenirwinkeltjes, het ziet er allemaal erg van hetzelfde uit. Toch is er een belangrijk verschil. Volendam is eigenlijk nòg toeristischer, met meer souvenirwinkeltjes, meer kroegen en vooral véél meer toeristen.

Omdat ik niet voor toerisme geschikt ben en altijd op zoek naar het maritieme in een stad of dorp, negeer ik de druk fotograferende vakantievierders en concentreer me op hoe het ooit hier moet zijn geweest. Dat blijkt nog moeilijk in het dorp (of is het een stadje?)

Ik spreek een oude man aan die druk bezig is de bladeren bijeen te vegen van zijn pas geschoren heg.

‘Wordt u niet gek van al die toeristen langs uw huis?’

‘Nee, niet echt,’ zegt hij met een licht spottende blik, ‘zie je die touringcars daar staan? Daarmee worden ze aangevoerd, de dijk opgedreven, de souvenirwinkels in en dan hup! De touringcar weer in!’

Tekst gaat verder onder de foto.

Ineens, een Deja Vu. Ik ben terug in Charlotte Amalie, Virgin Islands. Een pittoresk dorpje waar grote cruiseschepen aanmeren. Ik zit ’s avonds in een kroeg en ben in gesprek met een taxichauffeur die mij, na een avond stappen, aan boord moet brengen. Maar éérst wil hij zijn (hoeveelste?) Cuba Libre opdrinken. Hij zit behoorlijk op zijn praatstoel en geeft flink af op die ‘f*cking American tourists’ die alleen maar de hoofdstraat van het plaatsje door rennen om dure ‘bloody souvenirs’ te kopen (het klinkt alsof toeristen massaal zwaar bedorven mosselen kopen) om daarna te worden opgehaald aan het einde van diezelfde hoofdstraat door een ‘touringcar’ (Het klinkt alsof hij het over een ossenkar heeft, getrokken door een schurftige os) Want de ‘tourists’ (klinkt als minderwaardig vee) moeten wél op tijd weer terug aan boord van het cruiseschip te zijn.

Ach, dan valt de toeristenindustrie in onze Noord-Hollandse plaatsjes wel weer mee…

