Havenvereniging Coevorden vreest aanleg waterpartij op ‘eveneméntenterrein’

‘Een van de beste ooit’

De havendagen in Coevorden trokken halverwege deze maand weer tienduizenden mensen. Van vrijdagavond tot zondagmiddag stroomden de binnenstad, het marktterrein en de kades weer als vanouds vol. Maar volgens de organiserende Havenvereniging Coevorden is onzeker of dat voor de toekomst onzeker.