Het zoeken naar manieren om te ontkomen aan emissieheffing is begonnen

alternatieve routes

Het Europese Emissions Trading System (ETS), het CO2-emissiehandelssysteem voor de scheepvaart, is nog niet van kracht of het zoeken naar mazen in de wet is al begonnen. Door alternatieve routes te plannen kan tot wel 90% van de verschuldigde emissierechten worden omzeild. Slimme adviesbureaus hebben hun berekeningen al klaarliggen.