In ‘Geen dag hetzelfde’ vertelt René Overveld over een leven lang in de binnenvaart

Boeken van Stapel

Hij kondigde het al aan bij zijn pensioen, maar René Overveld heeft een boek geschreven over zijn carrière. Als schipper, walkapitein en vaste kracht in de gevaarlijke stoffen-commissie in Europa heeft Overveld, in zijn 49 actieve jaren, de binnenvaart zien veranderen. En dat alles is te lezen in ‘Geen dag hetzelfde’.