Tienduizenden kilo’s haaienvinnen in beslag genomen

Agenten hebben in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina dozen vol haaienvinnen in beslag genomen. Naar schatting zijn daarvoor zo’n 11.000 blauwe haaien en kortvinmakreelhaaien illegaal gevangen en gedood.

Het vissen op haaien is verboden in Brazilië. Toch blijken vissers daartoe wel bereid te zijn. Haaienvinnen zijn erg in trek in Azië, waar haaienvinnensoep als delicatesse wordt beschouwd. Dat levert de vissers aanmerkelijk meer op dan de gewone visvangst.

Een record van 28,7 ton haaienvinnen werd in beslag genomen bij twee exportbedrijven. Zij hebben forse boetes gekregen. De autoriteiten hopen nog te achterhalen welke vissers de illegale vangsten hebben binnengebracht. Zij lopen het risico hun vergunning te verliezen.

Milieuorganisaties waarschuwden onlangs nog dat illegale visserij ervoor heeft gezorgd dat de haaienpopulatie fors is afgenomen.

