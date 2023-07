Lichtboei aangevaren, mogelijke dader via radarbeelden opgespoord

Dader gezocht

Lichtboei W32 A op de Waal ter hoogte van kmr 928.700 (boven Kerkdriel) aan de rechteroever is deze week aangevaren. ‘De lamp is verdwenen, de dader is onbekend’, zo twitterde Rijkswaterstaat gisteren, maar inmiddels is een schip in beeld dat de aanvaring veroorzaakte.