Aan de reis: wereldwijde olieprijzen sluiten het kwartaal negatief af

Marktinzicht

Wereldwijde olieprijzen sloten vrijdag hoger af, maar boekten hun vierde opeenvolgende kwartaalverlies. Brent Crude sloot de week 56 cent hoger af op $74,90. WTI (West Texas Intermediate) sloot de week 78 cent hoger af op $70.64 per vat. Prijzen vonden steun in de plannen van Saoedi-Arabië om de productie vanaf 1 Juli nog eens met 1 miljoen vaten te verminderen. Ondanks de aangekondigde beperkingen bleven de wereldwijde prijzen onder $80 per vat. Ver onder het gestelde minimale doel van $90 per vat door Saudi-Arabië.