Visafslag Den Helder gesloten, voormalige hal open als werkplaats maritieme opleidingen

Open voor publiek

Een hal van de voormalgie visafslag in Den Helder is omgetoverd tot nautisch opleidingscentrum voor scholieren van middelbaar tot hoger onderwijs. Het Blue Port Centre ligt aan de Nieuwerdiepkade en is dit weekend tijdens Sail Den Helder open voor publiek. Opvallend genoeg stinkt het er niet naar vis. ‘We hebben goed schoongemaakt’, vertelt een rondleider.