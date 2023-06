Steeds meer duurzame maatregelen mogelijk aan boord van woonschepen

Woonschip verduurzamen

De tijd dat op een woonschip wonen afzien was wegens kou in de winter en hitte in de zomer, lijkt voorbij. Wie geld en moeite wil investeren, kan van een voormalig varend schip een duurzame en comfortabele woning maken. Schuttevaer zet een aantal opties op een rij.