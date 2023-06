Garnalenkotter O-83 wordt guardvessel

De Belgische vlagkotter O-83 Joke van Van Laar Maritime in IJmuiden wordt omgebouwd tot guardvessel. De licentie van de garnalenkotter is vorig jaar binnen België verkocht en het schip is uitgeschreven uit de officiële visserijregisters.

In IJmuiden krijgt de voormalige kotter een nieuwe opbouw met een dicht achterschip. Er komen vier nieuwe comfortabele hutten voor de bemanning. Het oude in slechte staat verkerende achterschip is verwijderd. Alle werkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd.

De tweede onder Belgische vlag geregistreerde garnalenkotter van Van Laar, de O-81 Jaidy, blijft in de vaart. Deze kotter is enkele jaren geleden gemoderniseerd. De O-81 ligt echter al geruime tijd voor de kant in IJmuiden, maar volgens Paul van Laar gaat de kotter weer vissen als de garnalenprijzen aantrekken en de gasolieprijs daalt.

Als de ex O-83 na de verbouwing weer in de vaart komt bestaat de vloot guardvessels van Van Laar uit meer dan 35 schepen.

Lees ook: