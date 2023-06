Femke Zevenbergen nieuwe voorzitter Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de brancheorganisatie van aannemers en dienstverleners die in de waterbouw. Met de benoeming van Zevenbergen zetten de waterbouwers de traditie voort om iemand uit eigen kring het voorzitterschap te geven. Zevenbergen komt uit Rotterdam. ‘Ik geloof in handen uit de mouwen steken. Mogelijke oplossingen moet je uitproberen, zo kun je kennis opdoen. We moeten tot concrete wateroplossingen komen, waarbij de balans tussen ecologische en economische ontwikkelingen wordt gevonden.’

Daarnaast wil Zevenbergen de waterbouw zichtbaarder maken op de arbeidsmarkt om meer mensen aan te trekken. ‘De waterbouw is niet alleen een belangrijke sector, maar is en blijft ook een uitdagende en fantastische sector om in te werken. Laten we de waterbouwsector daarom meer zichtbaar maken.’

Veiligheid

Waterveiligheid is een thema dat hoog op de agenda staat. Zevenbergen: ‘Als nieuwe voorzitter draag ik graag bij aan de grote waterveiligheidsopgave die voor ons ligt. De waterbouwsector speelt een cruciale rol. Het is aan deze sector om samen met andere partijen innovatieve oplossingen te ontwikkelen die ons beschermen tegen de toenemende gevolgen van de klimaatverandering.’

Femke Zevenbergen combineert het voorzitterschap met haar werkzaamheden bij Boskalis Nederland.

