Geen tijdsdruk op lichten bulkcarrier OS 35

Lichten achterschip

Bergers van Koole Contractors uit Vijfhuizen zijn voor de oostkust van Gibraltar begonnen met voorbereidingen voor het lichten van het achterschip van de in de nacht van 29 op 30 augustus vorig jaar gezonken bulkcarrier OS 35. Volgens de havenautoriteiten is het een gecompliceerde klus die ‘5, 10 of 20 dagen’ kan duren.