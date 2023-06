Italië ‘schorst’ schepen Duitse redders

De Italiaanse kustwacht heeft twee Duitse schepen die op de Middellandse Zee vluchtelingen oppikten voor drie weken aan de ketting gelegd. De schepen Mare Go en Sea Eye 4 liggen in respectievelijk Tortona en Lampedusa een ‘schorsing’ van 20 dagen uit.

Volgens de kustwacht heeft de bemanning zich niet gehouden aan de regel dat na het oppikken van vluchtelingen op een bepaalde plek, direct daarna op aanwijzing van de kustwacht naar een aangegeven haven moet worden gevaren. Beide schepen hebben na het oppikken van vluchtelingen aansluitend nog meer hulp geboden aan andere mensen in nood. De Mare Go was bovendien naar Lampedusa gevaren, terwijl de kustwacht de verder gelegen Siciliaanse haven van Trapani had aangewezen. Volgens de kapitein van de Mare Go waren er niet voldoende middelen aan boord om de vluchtelingen al die tijd te verzorgen.

Volgens de reddingsorganisatie wordt hun werk op deze manier gecriminaliseerd. Ze heeft de hulp ingeroepen van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

