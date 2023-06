Overzicht: ga naar de beste nautische evenementen deze maand

Wie van water en scheepvaart houdt, kan deze maand zijn geluk niet op. Vrijwel ieder weekend is er een nautisch evenement in het land. Schuttevaer zet de nautische evenementen van juni 2023 op een rij.

9 t/m 11 juni: Goudse Havendagen

De Museumhaven van Gouda organiseert om de twee jaar de Goudse Havendagen. Rondom de kom bij de Mallegatsluis zijn tal van activiteiten die in het teken staan van de scheepvaart en haar historie.

Meer informatie: www.museumhavengouda.nl

9 t/m 11 juni: Havenfeesten Middelburg

Het hele weekend ligt de haven vol met historische schepen. Dit jaar is er ook een marine roadshow, het zeekadettenkorps, live muziek, streetfood, braderie, kinderspeelplein en een een maritieme markt.

Meer info: www.mwsd.nl

9 t/m 11 juni: Grachtenfestival Meppel

Oude schepen schepen met historische waarde zijn te bezoeken, er is een piraten- en shanty-koren festival, muziek en gezelligheid. In dit weekend bezoeken zo’n 40 tot 50 duizend mensen Meppel en daarmee geeft de organiserende stichting de aftrap voor het evenementenseizoen in Meppel.

Meer info: www.grachtenfestivalmeppel.nl/het-ontstaan

10 juni: Feest 50 jaar Groningen Seaports

Het is deze maand 50 jaar geleden dat de Eemshaven feestelijk werd geopend door koningin Juliana. Ter ere hiervan vindt zaterdag 10 juni een open dag plaats in de Eemshaven. Op deze dag zijn er verschillende activiteiten in de Eemshaven, zoals bedrijfsbezoeken en rondritten en -vaarten. Bij het centrale punt, Nijlicht, zijn bedrijven aanwezig met hun eigen stand of activiteit.

Meer info: www.eemshaven50jaar.nl

11 juni: Zeeschilders aan het werk

Drie kunstenaars van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders komen op 11 juni live demonstraties geven in Het Scheepvaartmuseum.

Meer info: www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/agenda/3553/agenda-zeeschilders-aan-het-werk

11 t/m 15 juni: Volvo Ocean Race

The Ocean Race is een zeilwedstrijd om de wereld die elke drie jaar wordt gehouden. Op 11 juni is de verwachte finish in Scheveningen rond twee uur ’s middags. De haven wordt ingericht als festivalterrein met kraampjes, horeca en activiteiten. De toegang tot het Ocean Live Park is gratis.

Meer info: www.theoceanracethehague.nl

17 juni: Katwijker Havendag

De organisatie is druk bezig met de Skarrel en ruifelmarkt om het oude plaatje van weleer te doen herleven. De haven met haar bedrijvigheid met oude schepen, sommige van het type “Katwijker” waar de havendag zijn naam aan ontleend en waar vroeger de haven vol van lag.

Schepen met luiken en/of zelflosinstallatie kunnen zich aanmelden voor dit evenement, verdere info en aanmelding; mslb.meeuw10@online.nl en 0653182381.

Meer info: www.facebook.com/events/720653069687295

17 juni: Dag van de Bouw

Diverse projecten stellen hun bouwplaats open voor publiek. Neem bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen bij de bouw van het nieuwe Portlantis in de Rotterdamse haven. Dit moderne publiekscentrum ligt middenin het modernste havengebied met geavanceerde containerterminals, enorme zeeschepen en toekomstige waterstoffabrieken.

Meer info: www.dagvandebouw.nl/projecten-overzicht

23 t/m 25 juni: Havendagen Terneuzen

In de Veerhaven vindt op 23 juni rond 17.45 uur een vlootshow plaats van de deelnemenede schepen aan het nautisch programma. Gedurende de Havendagen zijn veel schepen te bezoeken, er is een maritieme markt en er zijn optredens van onder andere Romy Monteiro.

Meer info: www.havendagenterneuzen.nl/programma

24 en 25 juni: Zeehavendagen Amsterdam

Zeehavendagen Amsterdam laat het publiek op een unieke manier kennis maken met de havens in het Noordzeekanaalgebied. Zo is de werf van Damen Shiprepair Amsterdam te bezoeken.

Voor de tweede keer sluit Het Scheepvaartmuseum aan bij de Zeehavendagen Amsterdam: een jaarlijks terugkerend evenement waar het havenbedrijfsleven de deuren opent voor het publiek.

Meer info: www.zeehavendagenamsterdam.nl

24 en 25 juni: Havenfestival IJmuiden

Tijdens het Havenfestival IJmuiden 2023 staat de Trawlerkade volledig in het teken van kunst, cultuur, de visserij en de havens. Neem een kijkje op de schepen die aan de kade liggen en geniet van lokaal en professioneel entertainment. Beleef de haven, maak een rondvaart en geniet van Noordzeevis uit IJmuiden.

Meer info: www.havenfestivalijmuiden.nl

27 t/m 29 juni: Rijstoomsleper Pieter Boele te gast in Maritiem Museum

De ‘Pieter Boele’ is een van de topstukken van het Maritiem Museum. Het is de enige nog bestaande Rijnstoomsleper. Het schip maakt onderdeel uit van de museumcollectie, maar ligt meestal in Dordrecht. Vanaf 27 juni ligt deze stoomsleper tijdelijk aan de gastensteiger in Rotterdam.

Meer info: www.maritiemmuseum.nl/activiteiten/schepen-te-gast

29 juni t/m 2 juli: Marinedagen en Sail Den Helder

Donderdag 29 juni komen alle schepen tijdens de Sail In naar de haven van Den Helder. Van 12:00 tot 16:00 kan je genieten van dit geweldige beeld.

Meer info: www.saildenhelder.nl/programma/

De Marinedagen starten de dag erna op 30 juni. Het Marinemuseum is gratis open, diverse schepen van de marine zijn te bezoeken in de haven. et marineterrein in Den Helder is tijdens de Marinedagen geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrij toegankelijk.

Meer info: www.defensie.nl/onderwerpen/marinedagen

30 juni: Vlootschouw Scheepvaartmuseum

De tweede editie van Vlootschouw van het maritieme verleden van de Lage Landen plaats vindt 30 juni plaats in Het Scheepvaartmuseum. Vlootschouw heeft als doel om een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die zich verbonden voelt met het maritieme verleden van Nederland en België.

Meer info: www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/agenda/3487/agenda-vlootschouw-2023

30 juni en 1 juli: Havendagen Werkendam

Na een afwezigheid van 7 jaar worden eindelijk weer de Havendagen in Werkendam georganiseerd. Tijdens de Havendagen Werkendam kunnen bezoekers in een feestelijke sfeer kennismaken met het maritieme cluster in Werkendam. De Commissie Havendagen heeft een uitgebreid programma samengesteld.

Meer info: www.havendagenwerkendam.nl

Heeft u aanvullingen op de agenda? Mail naar: Redactie@schuttevaer.nl

