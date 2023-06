Ook ministerie stuit op praktisch onhaalbare CCR-eisen

De kwestie kwam 30 mei aan de orde tijdens het commissiedebat Maritiem in de Tweede Kamer. Om bij de CCR een beroep te kunnen doen op een zogenoemde hardheidsclausule moet een onafhankelijk keuringsinstantie vaststellen dat het voor een schip onmogelijk is om aan de technische eisen te voldoen. Die eisen zijn vooral problematisch voor binnenvaartschepen van voor 1976, en met name die onder de 1500 ton. De hardheidsclausule biedt schippers de mogelijkheid ontheffing te krijgen. Maar dit is een ingewikkelde procedure waar maar weinig schippers tot nu toe gebruik van hebben gemaakt. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) noemt de hardheidsclausule zelfs een onwerkbare oplossing.

Harbers tijdens het debat: ‘Om het gebruik van de hardheidsclausule te stimuleren, begeleidt het ministerie nu de voorbereiding van de aanvragen voor twee schepen. Door dit proces inzichtelijk te maken, moet het vervolgens voor scheepseigenaren duidelijker worden hoe ze een uitzondering kunnen krijgen.’

Panteia en Erasmus UPT

Dat het ministerie twee schepen ging begeleiden werd in april aangekondigd. ‘Uit de eerste bevindingen die bij de keuring van de twee schepen naar voren zijn gekomen, volgt dat er 11 overgangsbepalingen zijn die zeer ingrijpend zijn om uit te voeren’, zegt Harbers over de eerste fase van de proef. ‘Alle andere overgangsbepalingen zijn minder omvangrijk. Dat biedt ons dus ook wel weer handvatten om te kijken hoe we dat internationale pleidooi voor een algehele vrijstelling op die punten kracht kunnen bijzetten.’

In het rapport van Panteia en Erasmus UPT over de toekomst van de kleine binnenvaart werden ook al 11 technische eisen als grootste pijnpunten genoemd. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat het ‘grofweg’ om dezelfde 11 eisen gaat.

Groepsontheffing

Terug naar het commissiedebat. Daar wilde Kamerlid Mahir Alkaya (SP) weten wat nu de vervolgstap is. ‘Zoals gezegd hebben we ondersteuning geboden bij twee schepen. Met die kennis moeten we zelf nog de vervolgslag maken. In het volgende debat zal ik erop terugkomen hoe het daar dan mee staat. Maar wij proberen de sector de helpende hand toe te steken, want gebleken is dat het bij 11 overgangsbepalingen wel heel ingewikkeld is. We zijn bereid om dat internationaal naar voren te brengen.’

Alkaya: ‘Voor die 11 eisen is een groepsontheffing dus nog niet van tafel? Daar zou het nog van kunnen komen?’

Zover wilde de minister niet gaan. ‘Als u het zo formuleert, is dat zo, maar dat vergt nog wel behoorlijk wat internationale inzet. Dat zullen we ook moeten aantonen.’

ASV-enquête

De ASV nam zelf initiatief voor een enquête onder binnenvaartondernemers om aan te tonen welke CCR-eisen problematisch zijn. Van de 162 respondenten verklaarde volgens de ASV 90% niet te kunnen voldoen aan de ‘nieuwbouweisen’ die de CCR de komende jaren gefaseerd verplicht stelt. De enquête-resultaten zijn aangeboden aan minister Harbers. Hij kwam daar in het commissiedebat op terug. ‘Ik heb waardering voor de inspanningen van de ASV op dit punt. Om de problematiek vervolgens op internationaal niveau duidelijk te maken, is wel onafhankelijke informatie nodig, zoals een expertiserapport van een keuringsinstantie. Daarom roepen we de sector er ook toe op om zoveel mogelijk gebruik te maken van de hardheidsclausule.’

