Frankrijk ratificeert als 5e land ontgassingsverbod

Frankrijk heeft al vijfde land binnen Europa het ontgassingsverbod geratificeerd. Officieel gaat het om het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Alleen Zwitserland moet het verbod nog laten goedkeuren in het parlement.

De wijziging van het CDNI voorziet de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het

toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in

de atmosfeer terechtkomen.

Frankrijk is na Luxemburg, Nederland, Duitsland en België het vijfde land die het verdrag heeft geratificeerd. De ratificatieprocedure is nog gaande in Zwitserland, dat de akte van bekrachtiging naar verwachting nog vóór het einde van dit jaar zal neerleggen. De wijziging treedt

zes maanden na de nederlegging van de laatste akte van bekrachtiging in werking.

Nadere informatie over de invoering en toepassing van de nieuwe ontgassingsvoorschriften wordt

gegeven onder https://www.cdni-iwt.org/deel-b-ontgassing/?lang=nl.

Het CDNI in het kort (www.cdni-iwt.org)

Het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en

binnenvaart (CDNI) is in werking getreden op 1 november 2009. Er zijn zes Verdragsluitende Partijen

(België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). Het verdrag heeft tot doel het

milieu en met name het water te beschermen. Het CDNI bevat daartoe voorschriften om:

• het vermijden van afval te bevorderen,

• afvalstoffen in te zamelen, zodat zij afgegeven kunnen worden bij het netwerk van

ontvangstinrichtingen,

• voor deze initiatieven de financiering op internationaal niveau te regelen en daarbij rekening te

houden met het “de-vervuiler-betaalt”-principe,

• te zorgen voor de controle op de naleving van het lozingsverbod op het oppervlaktewater voor de

stoffen die onder het verdrag vallen.

Het verdrag zal binnen afzienbare tijd worden gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op de inname

van gasvormige restanten van vloeibare lading om de atmosfeer te beschermen. Voor deze wijziging is

de ratificatieprocedure in de landen echter nog niet afg