Autonome veerpont vaart in Stockholm

De elektrische en autonome veerpont Estelle is donderdag 8 juni gedoopt in Stockholm. De 12 meter lange pont is een project van Noorse veermaatschappij Torghatten en eveneens Noorse maritiem automatiseerder Zeabuz. Het schip gaat vanaf maandag 12 juni mensen vervoeren in de Zweedse hoofdstad.

Estelle is in staat een lijn te volgen én te stoppen voor passerende schepen. In eerste instantie zal er bemanning aan boord zijn, maar dat, zo vertelde CEO Erik Dyrkoren eerder aan Schuttevaer, is vanwege regelgeving. Het doel is vanaf 2024 echt onbemand te varen.

Aan boord van de Estelle is plaats voor 24 personen. De veerpont gaat tussen Södermalm en Kungsholmen varen. In eerste instantie vier keer per uur, twee keer heen en twee keer terug. Dat wordt uitgebouwd naar acht afvaarten op een dag gedurende 15 uur per dag. Dat komt neer op 120 overtochten per dag. De batterijen worden vervolgens in de nacht weer opgeladen.

Bijzonder aan het schip is dat op elke hoek een schroef zit. Daarmee is het schip in staat eenvoudig te manoeuvreren. ‘Autonoom varen vraagt hele andere dingen van een schip dan wanneer er een schipper aan het roer staat. Daar is deze veerpont op aangepast’, zei Dyrkoren daar over.

De eerste echte afvaart is om 07:00 op maandag 12 juni van Kunghsolmen naar Södermalm.

