Zware Kees: Seafarers Happiness Index

Column

Leerling Jelmer heeft het even gehad. Want de bootsman komt hem vertellen dat hij ‘wel wat hulp kan gebruiken in het ruim’, waar de voltallige ploeg matrozen bezig is laadklaar te maken. De zon staat loodrecht boven het luikhoofd. Locatie: Jubail, Saoedi-Arabië. Tijd van het jaar: einde lente. Temperatuur: bijna 50 graden Celsius op het heetst van de dag.