Wordt het waterstof of toch wat anders?

Nu de eerste waterstofschepen worden opgeleverd is het goed te kijken of we wel een goede afweging hebben gemaakt. Dat weten we helaas pas zeker over 10 of 20 jaar. Heeft waterstof het dan (al) gewonnen van HVO, methanol of ammoniak? Heeft de zero-emissie brandstofcel het dan gewonnen van een schone verbrandingsmotor? Hebben we een keus kunnen maken tussen gasvormige-, liquid- (-252 graden Celsius), vloeibare- (LOHC) of vaste waterstof (korrels)? Ik wil proberen nu het antwoord te vinden.

Want we kunnen niet in 10 verschillende laadinfrastructuren investeren. Het moet er eigenlijk maar één zijn. Dat is voor iedereen het goedkoopst. Wereldwijd zouden we moeten kiezen voor één (hooguit twee) schone nieuwe energiedrager(s) en geen 10 (zie overzicht vergelijking toekomstige energiedragers).

Een waterstofmotor is 150 jaar geleden al uitgevonden, maar de dieselmotor heeft het toen gewonnen. Ik bezit jaargangen van het tijdschrift ‘Album der Natuur’ uit 1852 en 1879; ‘een werk ter verspreiding van natuurkennis onder beschaafde mensen van allerlei stand’, zo vermeldt de titelpagina. Het is de tijd waarin Darwin z’n eerste reizen maakte en elektrisch licht werd uitgevonden.

Prachtig licht

In 1878 werden voor het eerst 62 elektrische Jablochkoff-lampen nabij bruggen in Parijs geplaatst (later ook in Amsterdam). Het licht was prachtig. Veel helderder dan het gebruikelijke gaslicht tot dan toe. Men ging er ‘s avonds in z’n beste pak naartoe om de schoonheid te aanschouwen. ‘Het spijt mij voor den uitvinder, die door vindingskracht en volharding succes heeft verdiend, maar dit gaat niet het elektrisch licht van de toekomst opleveren’, voorspelt W.M. Logeman in het tijdschrift. ‘In vier maanden tijd ging het licht 60 malen uit en duurde het 45 minuten om weder te ontbranden!’

Uiteindelijk zou Edison met een heel ander concept winnen. En er waren nog tientallen andere serieuze kanshebbers. Heerlijk om te lezen. De afwegingen tussen gas- of elektrisch licht, tussen wind- of stoom, tussen stoom- en diesel en tussen VHS of Betamax zijn in de kern dezelfde als die tussen HVO, methanol of waterstof. Of tussen de brandstofcel of waterstofmotor. Niet het technisch beste concept wint bij voorbaat, niet de hoogste kwaliteit, niet de eerste uitvinder of toetreder tot de markt, niet het mooiste product. Het is altijd een hele strijd met meer verliezers dan winnaars.

Prijs en gemak

Iets nieuws is eerst altijd erg duur. Pas bij grootschalig gebruik dalen de prijzen. Er zijn wel meer dan 10 criteria per afwegingsproces, maar steeds zijn – als techniek, beschikbaarheid en veiligheid geen issue meer zijn – maar twee criteria doorslaggevend voor de eindkeuze van de gebruiker: de prijs en het gebruiksgemak. Diegene die wint is meestal in staat geweest tegen een acceptabele prijs net voldoende kwaliteit te leveren.

Hoe vertalen we dat nu naar een intelligente keuze voor een nieuwe motor die nog 30 jaar mee moet? Varen we over 20 jaar allemaal met zero-emissie brandstofcellen op waterstof? Zeker weten van niet. Dat kost 100 miljard en dat is er niet. Er is maar ongeveer 100 miljoen. De brandstofcel is weliswaar een superieure techniek (er beweegt niets, stoot alleen water uit). Voor een deel van het hoogste segment in de markt (consumentenproducten, chemie) is dat haalbaar. Zeker voor die chemische bedrijven die zelf goedkoop waterstof als bijproduct produceren, zoals Nobian, Covestro, BASF of Inovyn. Daar kunnen in Europa zeker 50 schepen emissieloos op varen (ook in 2050 nog). Doen!

Verpompbaar

Maar naast de nog hoge marktprijs van waterstof is het gasvormig opslaan in wisselcontainers niet erg gebruiksvriendelijk. Ook daarom heeft waterstof 150 jaar geleden niet gewonnen van diesel. Mijn inschatting is, dat waterstof pas doorbreekt als je het aan de pomp net zo gemakkelijk kunt tanken als diesel. Een wereldwijde energiedrager moet makkelijk verpompbaar zijn. Dus ook iets vast (zoals vroeger kolen of nu waterstofkorrels) kan het niet worden.

Gaan we dan straks waterstof verbranden in motoren in plaats van in een brandstofcel omzetten in elektriciteit? Ja, dat gaan we zeker doen. Die motoren kosten een fractie van de brandstofcel en zijn net zo krachtig, compact en gebruiksvriendelijk als de dieselmotor. Alleen de opslag van waterstof is aan boord nog wel dingetje. Dat is niet alleen kostbaar, maar neemt nu ook veel plek in beslag. Maar het kán wel en we moeten zeker zo snel mogelijk uitvinden wat de beste methode aan boord is. Doen!

Maar ja, als dit met waterstof kan, kan het ook met methanol en ammoniak (beide waterstofdragers en veel goedkoper). Je bent dan wel niet meer helemaal zero-emissie, maar wel klimaatneutraal of zelfs 98% schoon. Ook dat is echt heel erg schoon in een verbrandingsmotor. Zo schoon dat we het naar mijn mening zo snel mogelijk als zero-emissie zouden moeten erkennen. En je houdt zeker 90 miljard euro in je zak.

Klimaatneutraal

Ook voor zeevaart is dit eigenlijk de enige goede en haalbare oplossing. Tenzij we nog iets beters uitvinden met kernenergie, superbatterijen of varen op een mengsel van gewoon water en nog iets anders. ‘Den Mensch staat immers voor niets!’

Maar laten we vooral realistisch blijven. In de ogen van Europa zou de scheepvaart in 2050, net als het vrachtverkeer, zero emissie moeten zijn. Met de kennis van nu, de huidige technieken, infrastructuur en de beschikbare middelen is dit onhaalbaar. Bijna zero-emissie of klimaatneutraal is waarschijnlijk wel haalbaar. Voor de gemiddelde schipper en verlader is de overstap nu van een fossiele brandstof via een biobrandstof naar een e-fuel (HVO) de komende 10 jaar al een zeer vergaande stap die extra geld kost. En misschien wel net datgene wat voorlopig precies acceptabel is qua prijs en gebruiksgemak. Ik zou dit richtinggevend en als aanvaardbare tussenstap aanmerken. En ook labelling en meten aan de pijp daarin meenemen. Doen! De rest is tenslotte nog een groot experiment.

Het wordt hoog tijd dat we hier met elkaar een debat over voeren.

Commentaar en suggesties worden op prijs gesteld.

Kees de Vries

(een nadere duiding van en toelichting op de vergelijking toekomstige energiedragers kunt op opvragen via: keesdevriesprojecten@gmail.com of klik hier)

