Kabelbaan over het IJ heeft weinig effect op drukte veerponten

Een kabelbaan over het IJ in Amsterdam heeft weinig effect op de drukte aan boord van de veerponten tussen het NDSM-terrein in Noord en de Houthavens. Dat schrijft verkeerswethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad.

Schatting is dat in 2030 zo’n 900 reizigers per dag met de kabelbaan zouden gaan, staat in de brief. Tussen 1 en 3% van de pontreizigers zou de overstap naar de kabelbaan maken. Deze schatting is echter gebaseerd op het oorspronkelijke plan om het kabelbaanstation bij metrostation Isolatorweg te plaatsen. Maar als de kabelbaan er komt, komt deze waarschijnlijk bij het nog aan te leggen metrostation Hemknoop in de Westerparkbuurt. Van der Horst verwacht dat dit nieuwe plan meer reizigers voor de kabelbaan zal opleveren. Dat wordt deze zomer onderzocht. Ook zorgt die nieuwe locatie niet voor problemen met de scheepvaart of de bouw van een nieuwe wijk.

2032

Nu het steeds drukker wordt op de veerponten van en naar Amsterdam-Noord is de hoofdstad bezig de verbinding tussen het stadsdeel en de rest van de stad te verbeteren. De komende jaren gebeurt dat door extra veerponten in te zetten. Daarnaast wordt gewerkt aan een een fietsbrug over het IJ, aan de oostkant van de stad. Daarvoor is al 175 miljoen gereserveerd, maar daar moet nog 125 miljoen euro bij. De brug wordt op zijn vroegst in 2032 verwacht. Ideeën die nog worden uitgewerkt zijn de Westbrug, een voetgangerstunnel achter Centraal Station en de kabelbaan.

