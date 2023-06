‘Euro-Rijn zoekt schepen en wil investeren bij overnames’

Euro-Rijn is zo’n bedrijf dat zelden de publiciteit zoekt. Toch is het een van de grootste spelers in de Nederlandse binnenvaart. Als bevrachter is het een essentiële schakel voor droge lading en binnenvaart. Jaarlijks doet Euro-Rijn 4,5 miljoen ton. Om die positie te versterken wil het bedrijf participeren in schepen en bij overnames van binnenvaartondernemers.

Aan lading geen gebrek, aan goede schepen des te meer. Het lage water, de hoge vrachttarieven en het chronische gebrek aan goed personeel, hebben de afgelopen jaren pijnlijk duidelijk gemaakt dat laadcapaciteit in de binnenvaart geen vanzelfsprekendheid meer is. Reden voor bevrachters om zich nadrukkelijker te bemoeien met de vervoerders en de schepen.Zo ook bij Euro-Rijn. ‘Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar meer ladingpakketten en dus ook naar meer schepen’, zegt Maurits Verschuur van Euro-Rijn. De bevrachter wil geen eigen vloot. ‘De groep vastvaarders willen we vergroten en we willen wel participeren bij overnames of investeren in binnenvaartondernemingen. ‘Verschuur werkte lang in de bevrachtingswereld en is sinds vijf jaar commercial manager van Euro-Rijn. Hij is ervan overtuigd dat Euro-Rijn een goede partner is voor de binnenvaartverladers. ‘Wij doen wat wij beloven. We hebben 40 jaar ervaring in dienst. Er zijn er bij van het eerste uur.

Er zit hier markt- en productkennis en we hebben alle soorten schepen. Het varieert van 700 tot 4000 ton. Verladers hebben alle keuze. ‘Ook Euro-Rijn voelt de druk van verladers om meer inzicht te geven in de CO2-footprint. ‘Via het programma Big Mile kunnen we die nu al berekenen. Sterker, het staat straks verplicht op de factuur. ‘Met het einde van de overgangsbepalingen in zicht, bestaat er een reële kans dat spitsen en Kempenaars verdwijnen. Euro-Rijn vreest niet voor het wegvallen van die capaciteit. ‘De markt gaat dat oplossen, daar ben ik van overtuigd’, zegt Arthur Boer, een van de twee directeuren van Euro-Rijn. Misschien verdwijnen die schepen inderdaad, maar ik ken ook iemand die met duwbakjes is gaan varen.’Door de Oekraïne-oorlog zijn veel schepen verkocht naar de Donau. ‘Wij voorzien de komende jaren wel een tekort aan schepen’, legt Verschuur uit. ‘Daarom zijn nu echt bereid om te participeren’, herhaalt hij. ‘Laat ze vooral bellen.’

Het idee achter de participatie is veelal zekerheid voor alle partijen. Langlopende vervoerscontracten bieden de scheepseigenaar de mogelijkheid te investeren. Verlader en bevrachter hebben in ruil daarvoor langdurig hun vervoersbehoefte afgedekt.

Logistieke grootmacht

Euro-Rijn is veel meer dan een bevrachter. Het is een logistieke grootmacht die actief is in warehousing voor onder meer een grote Duitse supermarktketen en sterk in het vervoer van grondstoffen voor de staalindustrie.

Zeevaart is eveneens een belangrijk onderdeel van Euro-Rijn. Niet voor niets is het bedrijf al jaren gehuisvest in de haven van Moerdijk. Ook bij de zeevaart kruipt Euro-Rijn dichter op de scheepseigenaren. ‘We participeren in de bouw van multipurpose coasters met een capaciteit van 4000 ton. Droge lading, containers, bulk. Het management zit bij Hartel, Conoship tekende het ontwerp. Wij zitten er puur in als investeerders. Het eerste schip wordt opgeleverd in maart 2024.’

‘Er verschuift nog veel meer lading naar het water’

Euro-Rijn voorziet dat de komende jaren nog veel meer lading naar het water verschuift. ‘Maar dan moeten de terminals in Rotterdam wel gaan performen. Binnenvaart wordt nu als een stiefkindje behandeld bij de deepsea terminals. Ik zou weleens willen weten wat we met z’n allen kwijt zijn door het niet-performen van terminals. Ik denk dat we daarvan gaan schrikken.’

Ook de grilligheid van de Rijn levert de bevrachters van Euro-Rijn hoofdbrekens op. Vaak schrijft de logistieke dienstverlener in op een tender. ‘Je moet dan voor een heel jaar je tarief neerleggen. Sowieso is het al lastig een goed tarief neer te leggen, want er schrijven zo maar vijf of zes partijen in. Maar de schipper blijft actief in de spotmarkt. Die zegt: ik ga niet varen voor dat tarief.’

