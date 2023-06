Havens gesloten

Een zandstorm boven het Suezkanaal heeft 1 juni het scheepvaartverkeer stilgelegd. De autoriteiten sloten twee havens, diverse schepen op zee kwamen in de zandstorm terecht. In 2020 voeren bijna 19.000 schepen door het Suezkanaal, gemiddeld 52 schepen per dag, blijkt uit gegevens van de Suez Canal Authority. Het is niet bekend hoeveel schepen gestrand zijn door de zandstorm.