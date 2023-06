Reis met hindernissen voor elektrische rondvaartboot Zilvermeeuw

Vast in sluis

De Z9, de nieuwe elektrische rondvaartboot van rederij Zilvermeeuw, lag maandag 5 juni vier uur lang vast in de sluis bij Andel. Het schip, met 180 ouderen van stichting De Zonnebloem aan boord, werd gehinderd door een defecte sluisdeur. ‘Ons accupakket is flink, we zijn wat dat betreft niet in problemen gekomen’, vertelt rederij-directeur Adriaan Schuller.