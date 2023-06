Koning Willem-Alexander aan het roer van Ab Initio

Koning Willem-Alexander en minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben woensdagochtend 7 juni een bezoek gebracht aan het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam. Het werkbezoek stond in het teken van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de krimpende instroom van leerlingen voor maritieme opleidingen.

De koning en de minister gingen onder meer aan boord van het emissieloze opleidingsschip Ab Initio. Studenten en docenten lieten zien hoe de lesstof op het schip in de praktijk wordt gebracht. Ook deelden studenten ervaringen die ze tijdens hun stages opdoen. ‘Je bent tijdens je stage echt onderdeel van de bemanning’, vertelde een leerling-matroos. En wat het extra aantrekkelijk maakt, zijn stagevergoeding is meteen al een stuk hoger dan wat de meeste studenten kunnen verwachten, rond de 900 euro per maand. Bovendien zijn kost en inwoning gratis.

Na de rondleiding volgde een gesprek met vertegenwoordigers van het Maritiem Tech Platform over de samenwerking tussen de maritieme industrie en het onderwijs in de regio. Er werd ook een kijkje genomen in het Skillslab Maritiem van het STC. Hier lieten studenten zien hoe zij schepen ontwerpen, prototypes maken en testen.

Krimpende instroom

Het werkbezoek werd afgesloten met een tafelgesprek met onder andere vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. De groep sprak over de krimpende instroom van studenten in de maritieme sector. Conclusie was, dat al in een vroeg stadium interesse voor de sector moet worden gewekt onder leerlingen. ‘Vroeg beginnen en meer sturen’, dat wordt nog te weinig gedaan. Om hierin verbetering te brengen moeten volgens de gespreksdeelnemers onderwijs, bedrijfsleven en overheid nauw samenwerken.

‘Er moet een herwaardering komen voor het beroepsonderwijs en ik hoorde vandaag dat om studenten aan te trekken, je niet één boodschap moet verkondigen, daar horen verschillende boodschappen bij’, zei minister Dijkgraaf na afloop. ‘Wat voor de ene leerling werkt, werkt niet voor de andere. De een wordt aangetrokken door een goed salaris, terwijl de ander juist iets zoekt waarin hij of zij plezier heeft, of een bijdrage aan de samenleving mee kan leveren.’

