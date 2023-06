Franse ‘onderzoeksboei’ gevonden in Cuxhaven

Een Franse ‘onderzoeksboei’ waarmee voor de Franse kust onderzoek wordt gedaan naar het gedrag van zeezoogdieren, is aangetroffen in Cuxhaven. De boei, die was verankerd voor de kust van Bretagne, werd als vermist gemeld toen de batterij moest worden vervangen.

De boei maakte een lange reis naar de Noord-Duitse kust, waar hij werd gezien door de bemanning van de reddingskruiser Anneliese Kramer. Nadat het voorwerp aan boord was genomen bleek er een Frans adres met telefoonnummer op te staan.

Het Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigen (DGzRS) nam contact op met de technische hogeschool Ensta in Brest, dat het zeezoogdierenonderzoek uitvoert. De boei neemt onder meer walvisgeluiden op. De onderzoekers waren blij dat de boei was gevonden en werd teruggestuurd. Eenmaal terug in Brest bleek dat de geheugenkaart de reis onbeschadigd had overleefd.

