Binnenvaartschip zit al dagen gevangen op Hellend vlak Ronquières

Kabel heeft het begeven

Een met tarwe geladen binnenvaartschip zit sinds zaterdagmiddag 3 juni gevangen in een van de bakken van het Hellend vlak van Ronquières in het kanaal Brussel-Charleroi. Volgens het persagentschap Belga heeft een kabel van de bak het begeven. Omdat een tweede bak sinds 2018 in reparatie is, kunnen er voorlopig geen schepen meer passeren.