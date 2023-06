‘Beknellende regels bedreigingen voor de scheepvaart in Nederland’

Ook Damen in de knel

Er komen steeds meer beknellende regels voor maritieme bedrijven, onder meer op het gebied van belastingen en ruimtelijke ordening. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) in een nog niet gepubliceerd rapport dat in handen is van het ANP en waar ook De Telegraaf over heeft bericht.