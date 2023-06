Maersk kiest Ursula von der Leyen als peetmoeder van eerste containerschip op groene methanol

Het 172 meter lange schip en heeft een capaciteit van 2100 teu en is gebouwd bij de Hyundai Mipo Dockyard in Zuid-Korea. Het containerschip gaat in de Baltische Zee opereren en komt deze zomer van de werf. Nadat Von der Leyen het schip officieel haar naam heeft gegeven, blijft het schip nog een week in de Deense hoofdstad. Daar zal het een belangrijke rol spelen in diverse activiteiten en festiviteiten.

Voor Maersk is dit relatief kleine containerschip een manier om meer kennis te vergaren over het varen op methanol. Dat is belangrijk, want de Deense rederij heeft 19 methanol-schepen in de planning. Daar zitten onder meer zes containerschepen met een capaciteit van 17.000 teu bij.

