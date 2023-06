Spoorbrug over Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar kan nog maar eenmaal per dag open

De spoorbrug over het Noordhollandsch Kanaal in Alkmaar gaat nog slechts een keer per dag op een vaste tijd open voor de scheepvaart. De brug moet namelijk ter plaatse met de hand worden bediend en die situatie gaat zeker nog tot 11 juni duren.

Bij werkzaamheden aan de damwand bij de brug zijn kabels beschadigd en dus moet een brugwachter van ProRail nu naar de brug komen voor handmatig bediening. Volgens ProRail is daar specifieke kennis voor nodig en omdat de spoorwegbeheerder niet voldoende brugwachters met die expertise heeft, blijft de opening beperkt: elke dag één keer, om 13:09 uur.

Voor de beroeps- en recreatievaart tussen de Zaanstreek en Den Helder betekent dit soms lange wachttijden of een lange omweg over het IJsselmeer. Regiocoördinator Andries de Weerd van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft geen goed woord over voor de gang van zaken. ‘Ik heb gezien hoe tegen 13:00 uur een brugwachter op de fiets bij de brug aankwam en hem draaide. Het kan er bij mij niet in, dat dat niet wat vaker kan. Maar we merken vaker dat voor ProRail de scheepvaart niet de hoogste prioriteit heeft. Ik denk ook dat schippers vaak veel teveel pikken. Niet alleen van ProRail, ook bijvoorbeeld van zo’n aannemer die de schade heeft veroorzaakt. Uiteindelijk is die verantwoordelijk voor vele verloren uren, extra brandstofkosten en gemiste omzet. Waarom zou je zo’n bedrijf of ProRail niet aansprakelijk stellen?’

‘Alles verrot en kapot’

Afgelopen vrijdag passeerde het beunschip Gerrit Jan met een vracht zand voor Spaansen in Schagen de brug even na een uur, na drie uur voor de brug te hebben gelegen. ‘Wat een waardeloze toestand. Ik wist van niks’, zegt schipper Jan van der Voet. ‘Moet je dan echt voor elk reisje uitzoeken wat er nu weer aan de hand is? Lijkt er wel op. En er liepen genoeg mannetjes in oranje jassen op de brug rond. Oh, zijn dat geen gespecialiseerde brugwachters? Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee. Ik had verwacht vrijdagavond weer een flink stuk op weg naar Amsterdam te zijn. Nu moesten ze bij Spaansen vrijdagavond nog overwerken om me leeg te maken.’

Van der Voet bleef het weekend in Schagen en vertrok maandag naar Amsterdam. ‘Ik had daar ’s ochtends al willen zijn en ’s middags weer varen. Nu wordt dat pas dinsdag. Op naar de volgende storing hier of daar. Het is alsof alles verrot en kapot is. Dan weer hier, dan weer daar.’

Logistieke nachtmerrie

Voor verladersorganisatie Evofenedex is het beperkte gebruik van de spoorbrug deel van een ‘Logistieke nachtmerrie voor Noord-Holland’. ‘In mei werd al melding gemaakt van een beperking van het wegverkeer door gewichtsbeperkingen, nu komt deze verstoring er nog eens bij. Wat willen we dan van ondernemers, dat ze over zee vervoeren’, vraagt Machiel Smit, beleidsadviseur bij Evofenedex zich af. Hij is samen met De Weerd en Truida Bakker van het Watersportverbond in overleg met ProRail, Rijkswaterstaat en de provincie.

De watersporters boekten 30 mei een klein succesje. Nadat Bakker eerder nul op het rekest kreeg op haar vraag of enkele pontons bij de brug konden worden verplaatst, zodat de doorvaart onder de vaste overspanning weer gebruikt kon worden, meldt de zeilvereniging De Onderlinge uit Zaandam op 31 mei: ‘Van de spoorbrug bij Alkmaar is de vaste vrije doorvaarthoogte van 3,18 meter weer toegankelijk, de pontons zijn 30 mei verwijderd.’

Bij schippersvereniging ASV was het probleem nog niet gemeld. Woordvoerder Sunniva Fluitsma: ‘Spoorbrug Alkmaar, oh ik dacht dat je het over Coevorden wilde hebben’, reageert ze, doelend op de ProRail-soap aan de andere kant van het land. ‘Nee, over Alkmaar heb ik geen reacties van leden ontvangen.’

Lees ook: