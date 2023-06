NMT: 2022 mager jaar voor scheepsbouw, orderboeken wel voller

De Nederlandse maritieme maakindustrie heeft een mager jaar achter de rug. Met name in de visserij, binnenvaart en bij de werkschepen was 2022 teleurstellend. De superjachtbouw en shortsea floreerden, terwijl bij de maritieme toeleveranciers en de zeescheepsreparatie er plussen waren.

In 2022 werden 40 binnenvaartschepen opgeleverd. Fors minder dan in 2021, toen er nog 70 werden afgebouwd. Volgens de brancheorganisatie van de scheepsbouwers, Netherlands Maritime Technology (NMT), zorgden verstoringen in de toeleveringsketen ook voor vertraging bij de afbouw.

Het orderboek is dit jaar wel beter gevuld: met 84 vrachtschepen, tegenover van 70 in 2021.

Er was wederom een goede bezetting van de hellingen en dokken dit jaar. Opvallend was het hoge aantal aan- en verkoopkeuringen van binnenvaartschepen die naar Oost-Europa werden verkocht om graan uit Oekraïne te vervoeren over de Donau.

Vraag naar duurzaam

Met name bij passagiersschepen en veerponten is een groeiende vraag te zien naar duurzaam transport en voortstuwingsontwikkelingen zoals waterstof, methanol en elektriciteit. Bij de passagiersschepen stond 2022 in het teken van herstel na de Coronacrisis. Het aantal opleveringen in 2022 lag op vijf stuks, maar zal de komende jaren toenemen. Het orderboek is van 8 naar 13 passagiersschepen gestegen in 2022.

Bij de veerponten en -boten is de orderintake iets gestegen van drie stuks in 2021 naar vier in 2022. Daarmee blijft de orderintake achter op die in voorgaande jaren. Het aantal opleveringen is gelijkgebleven met zes stuks investeren 2022. Het orderboek is iets gedaald van 18 naar 16 stuks. Opvallend in het orderboek zijn twee veerboten die volledig elektrisch en autonoom zullen gaan varen.

Visserij

Voor de visserij was 2022 wederom een slecht jaar. Alles wat tegen kon zitten zat ook tegen, schrijft NMT in het jaarverslag. De toekomst van de visserij is niet rooskleurig vanwege de geplande windparken en strengere (natuur)wetgeving. Er zijn 80 kotters aangemeld voor de saneringsregeling. NMT ziet deze negatieve stemming terug in de cijfers over 2022. Er zijn slechts drie nieuwe vissersschepen opgeleverd. Het aantal nieuwe orders steeg iets van twee in 2021 naar drie stuks. Het onderhouds- en reparatiewerk aan de kottervloot bleef in 2022 veelal beperkt tot noodzakelijke werkzaamheden, net zoals in 2021 ook het geval was.

In de bedrijfsvaartuigensector (werkschepen, sleep- en duwboten, patrouilleboten en klein baggermaterieel) ging het niet veel beter. Met 18 opgeleverde schepen en 11 nieuwe orders in 2022 is deze niche erg mager te noemen, stelt NMT.

Superjachtbouw

In 2022 werden 25 nieuwe orders geplaatst voor superjachten, waarmee het totale orderboek uitkwam op 69 jachten met een gezamenlijke waarde van € 6,6 miljard.

De zeescheepsnieuwbouwsector leverde in 2022 31 schepen op met een gezamenlijke waarde van 300 miljoen euro. Vooral de shortsea-sector blijft goed presteren, met een stijging van de orderintake en een gevuld orderboek: 62 schepen. Dit benadrukt volgens NMT de groeiende behoefte aan efficiënt en duurzaam transport over korte afstanden binnen Europa.

Voor de reparatiesector was 2022 positief. Nederlandse werven zetten hun expertise en capaciteit in om reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan schepen van over de hele wereld. De totale omzet bedroeg 425 miljoen (2021: € 343 miljoen), een stijging van bijna 25%. Het aantal grote projecten steeg voor het eerst in jaren door projecten voor de marine, ombouwprojecten en projecten in de cruise- en yachting-markten.

