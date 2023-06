Italiaanse jachtbouwers op zoek naar alternatieven door teak-tekort

Wereldwijd schaarste hardhout

Italiaanse jachtbouwers verwachten dat ze volgend jaar nauwelijks meer aan teakhout kunnen komen. Teak is hardhout en wordt gezien als duurzaam, omdat het lang meegaat. In de derdewereldlanden waar de bomen groeien is echter zoveel hout gekapt de afgelopen jaren, dat er nu een tekort is. Tevens zijn er handelsbeperkingen met Myanmar waar veel teak vandaan komt. Ook heeft corona ervoor gezorgd dat de industrie is ingestort.