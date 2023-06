Studio Schuttevaer: hoe kunnen kleine schepen overleven na 2035 en verbod op varend ontgassen

In de nieuwe Studio Schuttevaer van vrijdag 2 juni komen twee slepende binnenvaartdossiers aan bod. Panteia schreef in opdracht van het ministerie een rapport over de toekomst van de kleine binnenvaart. Met Wouter van der Geest (Panteia) en Sunniva Fluitsma (ASV) duiken we in dit rapport en de kansen van het oude en kleine schip. Ook Tankschipper Ton Quist schuift aan. Met hem gaan we in op het aangekondigde verbod op varend ontgassen.

De toekomst van kleine schepen is onzeker. Ze moeten de aankomende jaren aan verschillende eisen voldoen, die volgens de ASV onhaalbaar zijn. Daarom moesten Panteia en Erasmus UPT in een rapport de kansen voor de kleine binnenvaart uiteen zetten. Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat bedrijven aan kleine vaarwegen, die voor hun aan- of afvoer afhankelijk zijn van kleine schepen, op den duur naar alternatieven moeten kijken. De totale economische schade door deze ‘reverse modal shift’ wordt door Panteia berekend op 30 tot 172 miljoen euro, als gevolg van extra CO2-emissie, meer schade aan wegen, meer congestie en meer ongevallen.

Fluitsma kon zich in delen van het rapport wel vinden vertelde ze eerder al aan Schuttevaer, maar verbaasde en irriteerde zich ook over delen. ‘Alleen de oplossingen die worden genoemd, zoals smart shipping, dat zijn geen oplossingen. Ook de cijfers die worden genoemd, dat die CCR-eisen slechts een paar procent van het binnenvaartvervoer zou raken. Wij denken juist dat de impact enorm groot is.’

Varend ontgassen

Tankvaartschipper Ton Quist, door Omroep Flevoland benoemd tot klokkenluider van het varend ontgassen-dossier, is ingenomen met het aangekondigde verbod op varend ontgassen. Onder andere in Studio Schuttevaer trok Quist al vaker aan de bel over de grote nadelen aan varend ontgassen. Hoewel Quist blij is dat er 1 juli 2024 – of eerder – een verbod komt, zijn er nog wel enkele punten die hij liever anders had gezien. De tijdlijn waarop de verschillende fases ingaan bijvoorbeeld. In Studio Schuttevaer gaat hij verder in op het rapport.

