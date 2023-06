Schaarste: drijfveer voor innovatie en verandering

Column

Schaarste is een fenomeen waarbij er een tekort is aan bepaalde goederen, diensten of middelen. Dit kan leiden tot hogere prijzen, concurrentie, ongelijkheid, armoede en zelfs conflicten. Het water- en voedseltekort in sommige delen van de wereld is een schrijnend voorbeeld. Dagelijks horen we over toenemende schaarste aan grondstoffen en energie, vanwege geopolitieke ontwikkelingen en klimaatverandering. Schaarste heeft impact op onze samenleving. Tekorten dwingen ons nieuwe mogelijkheden te verkennen. Schaarste is daarmee een drijfveer voor innovatie en verandering.

