Branden, schaduwvloot en economische onzekerheid: grootste veiligheidsuitdagingen in de zeevaart

Zelden zijn zo weinig schepen vergaan als in 2022. Maar er zijn ook nieuwe dreigingen ontstaan, zoals een toenemend aantal scheepsbranden, de opkomst van een schaduwvloot van tankers en economische onzekerheid. Dat blijkt uit de Safety and Shipping Review 2023 van verzekeraar Allianz.

Met een totaal van 38 vergingen er volgens Allianz in 2022 wereldwijd minder zeeschepen. Maar het aantal gerapporteerde incidenten blijft constant. In 2022 werden 3032 incidenten gemeld, waarvan de meeste plaatshadden rond de Britse eilanden. Branden vormen de derde belangrijkste oorzaak van incidenten. Er waren meer dan 200 scheepsbranden, het hoogste aantal in 10 jaar. Dit benadrukt het aanhoudende risico op brand aan boord, met name in de lading.

Acht schepen gingen in 2022 verloren door brand, stelt Allianz in het jaarlijkse rapport. Het vervoer van elektrische voertuigen en goederen op batterijen brengt nieuwe brandrisico’s met zich mee. Ook onjuiste ladingpapieren, waardoor gevaarlijke lading soms niet wordt herkend, blijven een groot risico. Bovendien nemen de gevolgen toe door de schaalvergroting in de scheepvaart.

Schaduwvloot

Volgens het rapport brengt de groei van een schaduwvloot van tankers die het olie-embargo tegen Rusland ontduiken, veiligheids- en milieuproblemen met zich mee. Deze schepen opereren buiten de reguliere kanalen en ontsnappen vaak aan de vereiste veiligheidsmaatregelen. Dit kan leiden tot onveilige situaties, schade, verlies van levens en onverzekerde kosten of vervuiling.

Grootste uitdaging

Ook hebben economische onzekerheid en inflatie invloed op de scheepvaartsector, wat gevolgen kan hebben voor veiligheidsinitiatieven en decarbonisatie-inspanningen. Duurdere claims door inflatie kunnen de financiële middelen onder druk zetten die nodig zijn voor investeringen in veiligheid en de overgang naar koolstofarme alternatieven. Dit vraagt volgens het rapport om het vinden van evenwicht tussen economische stabiliteit en veiligheid in de scheepvaartsector. Daarnaast blijft de overgang naar koolstofvrije scheepvaart de grootste uitdaging voor de sector wat aanzienlijke investeringen vereist.

Lees ook: