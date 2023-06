Zware Kees: scheepstermen

Zware Kees

Wanneer ik een column schrijf moeten de feiten kloppen. Daarom maak ik regelmatig gebruik van Wikipedia, of ik tik gewoon een zoekterm in. Je kunt tenslotte niet alles weten en er zijn altijd lezers die de feiten controleren. Tijdens een van deze internetzoektochten viel mij iets op wat ik al langer vermoedde. De Nederlandse samenleving, gebaseerd op eeuwenlange scheepvaart, ontdekkingsreizen, dijken, havens en andere maritieme zaken is niet meer maritiem ingesteld, een enkeling daargelaten. De gemiddelde Nederlander weet niets af van de VOC, KJCPL, KNSM, Rotterdamse Lloyd, Hanzesteden, trekvaarten, zeehavens en nog meer.