Meer noodhulpslepers nodig om de Noordzee veilig te houden

Een analyse van het Marin voorspelt dat het aantal aanvaringen op de Noordzee de komende jaren zal toenemen van de huidige 7,5 naar 10,4 in 2030. Daarom neemt het ministerie extra maatregelen om de Noordzee veilig te houden.

Momenteel zijn er drie noodhulpslepers (ERTV’s) de Guardian, die ligt bij de Waddeneilanden, de Multraship Protector, momenteel in de haven van Scheveningen en de Multraship Commander, in de buurt van windpark Borssele. ‘De huidige ERTV’s zijn al enkele keren van grote waarde gebleken bij het voorkomen van aanvaringen met windturbiunes. In het kader van de uitbreiding van het aantal windenergie-gebieden zal het aantal ERTV’s worden uitgebreid’, schrijft Harbers in antwoorden op Kamervragen.

De huidige drie noodhulpslepers beschermen nu windparken die goed voor de levering van 11 GW aan stroom. In 2030 liggen er op de Noordzee windparken die samen goed zijn voor 21 GW.

Passieve verkeersbegeleiding

Naast uitbreiding van de noodhulpsleepvloot komt er vanaf 2025 passieve verkeersbegeleiding rond de windparken, gefaciliteerd door de Kustwacht. Deze Vessel Traffic Monitoring (VTM) waarschuwt schepen wanneer zij te dichtbij windparken varen. Er komt geen actieve verkeersbegeleiding. ‘Uit onderzoek is gebleken dat het voordeel hiervan klein is ten opzichte van passief, terwijl de kosten flink hoger zijn’, zei Harbers tijdens het commissiedebat Maritiem dinsdag 30 mei.

