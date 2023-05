Veerdienst

Het is niet gelukt de problemen met de autobrug in de haven van het Friese Holwerd helemaal te verhelpen. Door de problemen konden reizigers met een auto op de veerboot van Ameland naar het vasteland maandagavond niet van boord. De oorzaak van de stremming lag volgens Rijkswaterstaat in een kapotte lier van de autobrug en de reparatie daarvan ging dinsdagavond nadat de laatste veerboot naar Ameland was vertrokken verder.