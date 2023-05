Nieuwe locatie en nieuwe naam voor EICB, BTB en BVB: IN-Cite

EICB, BTB en BVB gaan samen verder onder de nieuwe naam IN-Cite. In augustus verhuizen de drie organisaties van het Rotterdamse Vasteland naar de Scheepmakerij in Zwijndrecht. De drie worden gehuisvest in hetzelfde pand als Koninklijke Binnenvaart Nederland dat zich daarmee ontwikkelt als het Huis van de Binnenvaart.

Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en het Expertise- en InformatieCentrum Binnenvaart (EICB) vielen vanaf 1 januari 2021 al onder één bestuur.

IN-Cite staat voor Inland Navigation network – Communication-Innovation-Technology-Expertise. De nieuwe naam werd bekendgemaakt op Maritime Industry in Gorinchem tijdens een sessie over verduurzaming in de binnenvaart. Deze sessie werd geleid door beoogd voorzitter Eric van Viersen. Hij is al enige tijd bestuurder bij het EICB, in het dagelijks leven is hij general manager bij Bonn & Mees Drijvende Bokken.

