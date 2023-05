‘Defensie moet Noordzee beter beschermen’

De Kamerleden willen meer actie van het kabinet en wijzen op de sabotagedreiging van vitale infrastructuur in zee. Denk aan (internet)kabels, pijpleidingen en windparken. De onderzeese explosies bij de Nord Stream-gasleidingen vorig jaar legden die kwetsbaarheid nog eens duidelijk bloot.

Ministers Mark Harbers (Infrastructuur) en Kajsa Ollongren (Defensie) konden CDA-Kamerlid Harmen Krul tijdens een debat over de beschermingsstrategie op donderdag 25 mei niet overtuigen ‘dat de urgentie ook daadwerkelijk wordt gevoeld’. De christendemocraat is niet te spreken over de ‘lappendeken aan versnipperende verantwoordelijkheden’. De voortgang is bovendien ‘te summier’ en de communicatie schiet tekort. ‘Wat ons betreft is het te onduidelijk of we daadwerkelijk in staat zijn de dreiging het hoofd te bieden.’

VVD’er Peter Valstar sloot zich daarbij aan. De Kamer wordt veel te weinig betrokken, vindt hij. ‘Wij hebben onvoldoende zicht op welke wijze onze Noordzee wordt beschermd.’

Het kabinet komt na de zomer met meer informatie, maar dat is volgens veel partijen eigenlijk te laat.

Lees ook: