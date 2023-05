Vraag naar walstroominstallaties explodeert

Brancheorganisatie EOPSA rekent op 40 miljard aan investeringen

‘Tussen 2011 en 2021 is er in Europa vier miljard euro geïnvesteerd in walstroominstallaties’, stelde de Nederlandse EOPSA-president Roland Teixeira de Mattos op een eind april door het Amsterdamse Havenbedrijf gefaciliteerde bijeenkomst van de Europese walstroomvereniging in het Havengebouw. ‘Tussen 2022 en 2030 wordt er tussen de 35 en 40 miljard euro in geïnvesteerd. Ook de productie van groene energie groeit de komende jaren enorm en kan worden gebruikt om de schepen van walstroom te voorzien.’

De in augustus 2021 opgerichte EOPSA wil bedrijven, havens, overheden en energieproducenten die in Europa actief zijn bij de bouw van walstroominstallaties bij elkaar brengen om de ontwikkeling, innovatie- en groei te versnellen. Naast walstroom gaat het om oplaadsystemen voor op batterijen varende schepen.

Walstroom cruiseterminal

Innovation manager Jan Egbertsen van het Havenbedrijf Amsterdam nam de bezoekers van de bijeenkomst mee naar 11 nieuwe walstroomkasten voor de rivierpassagiersvaart op de naast het Havengebouw liggende De Ruijterkade West en de Westerdoksdijk. ‘Daar geldt sinds 1 mei een generatorverbod waarop we ook handhaven. Geluidsoverlast door generatoren is daarmee verleden tijd. Het verbetert bovendien de luchtkwaliteit. Deze walstroomkasten worden op afstand gemonitord en indien nodig eenvoudig en snel gereset.’

Momenteel besteedt het Havenbedrijf de aanleg van een walstroominstallatie voor de Passenger Terminal Amsterdam aan, waar de grote zeegaande cruiseschepen aanmeren. De emissies van de zware generatoren van deze schepen zijn nu nog een bron van ergernis voor veel Amsterdammers.

Aanleg van walstroom voor deze schepen is echter geen sinecure. Om voldoende vermogen te leveren moet een zware nieuwe stroomkabel worden getrokken vanaf de noordkant van het IJ. Aan de zuidkant is niet voldoende capaciteit beschikbaar. Er is een installatie nodig die 20 MVA kan leveren met een spanning van 11.000 Volt en voor kleiner cruiseschepen is minimaal 16 MVA bij 6600 Volt (alles bij 60 Hertz) nodig. Bedoeling is dat er in 2025 voldoende walstroomaansluitingen liggen met de benodigde omvormers om de verschillende cruiseschepen van walstroom te voorzien.

Op de bijeenkomst in Amsterdam waren ook vertegenwoordigers van het Havenbedrijf Rotterdam aanwezig. Daar meren dagelijks grote containerschepen aan. Voor zulke schepen zijn walstroomvoorzieningen nodig met een capaciteit van 7,5 MVA bij 60 Hertz met een spanning van 6600 volt. Ook RoRo- en RoPax-schepen hebben krachtige walstroomaansluitingen nodig.

Groene stroom essentieel

Georg Matzku, de Duitse directeur van de walstroomdivisie van Wabtec, een leverancier van elektrische componenten, zoals oplaadsystemen voor treinen, elektrische bussen en schepen, stelde dat groene stroom essentieel is om de CO2-emissies van de scheepvaart met walstroom te reduceren. ‘Anders heeft het weinig zin.’

Volgens Matzku wordt walstroom uiteindelijk niet alleen ecologisch maar ook financieel interessant voor de schepen. ‘Aan boord wordt nu vaak gezegd dat een kWh generatorstroom 15 cent kost en walstroom het dubbele of meer. Maar wanneer we naar de toekomst kijken verandert dat. Dan zullen alle brandstoffen zijn gebaseerd op elektriciteit. Hernieuwbare brandstof als waterstof moet straks met stroom worden gemaakt. Dat betekent dat het altijd duurder en minder efficiënt zal zijn dan direct geleverde stroom. Die is altijd goedkoper. Het is net als met offshore windenergie. In het begin kon je er geen geld mee verdienen, maar nu ligt dat anders. Walstroom wordt op termijn goedkoper dan generatorstroom. Maar je moet reders nu wel al overtuigen dat een walstroomaansluiting loont, want schepen worden voor 30 jaar gebouwd.’

Spoorwegstroom

Voor het opladen van batterijen en batterijcontainers voor elektrisch aangedreven schepen kunnen volgens Matzku koppelingen worden gemaakt met het elektriciteitsnet van het spoor. ‘Dat kan capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet verminderen. Het spoor is verdeeld in een groot aantal baanvakken van enkele kilometers. Wanneer op een baanvak geen trein rijdt, is daar stroom over. Die kun je gebruiken voor een batterij oplaadsysteem. Wanneer er een trein door het baanvak rijdt, stopt het laden even of wordt stroom via een volgend baanvak geleverd. Zo kan je bestaande infrastructuur gebruiken voor het opladen van elektrische schepen.’

Leden van EOPSA zijn op dit moment onder meer General Electric, Cavotec, Heerema, ABB Eneco, Wärtsilä, de havens van Rotterdam, Amsterdam, Cherbourg, Göteborg en Cotetin, het Martime Battery Forum, het Franse Énergies de la Mer en Wabtec.

