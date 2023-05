Vijf nieuwe binnenvaartlijndiensten dankzij modal shift-aanbesteding

Vijf bedrijven hebben dankzij de modal shift-aanbesteding een nieuwe binnenvaartlijndienst opgezet. Wie in de derde ronde de aanbesteding hebben gewonnen blijkt medio juni. De vierde ronde opent op 8 september. Dat maakte Miranda Volker van Bureau Voorlichting Binnenvaart bekend op de beurs Maritime Industry. Elke ronde is 2,5 miljoen euro beschikbaar om vervoer van de weg naar het water te halen.

De aanbesteding werkt als een soort subsidie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil op vier trajecten minder vervoer over de weg en meer vervoer over water in de vorm van lijndiensten. Elke aanbestedingsronde bestaat uit vijf concessies waar bedrijven zich op kunnen inschrijven. Per concessie is maximaal 500.000 euro beschikbaar, in totaal dus 2,5 miljoen euro. Daarmee wordt de onrendabele top van het opzetten van een lijndienst gefinancierd. Denk hierbij aan logistieke aanpassingen of compensatie wanneer een schip in eerste instantie nog niet volledig beladen kan varen.

De trajecten

De vier trajecten zijn Rotterdam-Nijmegen, Moerdijk-Rotterdam-Utrecht, Rotterdam-Maastricht en Amsterdam-Rotterdam-Gent/Antwerpen. Op elk traject is één concessie te winnen, behalve op de laatste, waar twee concessies per ronde beschikbaar zijn. De nieuw op te zetten lijndiensten moeten in elk geval voor een deel over een traject gaan en de aanbesteding geldt voor drie jaar.

In de eerste twee rondes zijn er dus 10 concessies geweest, maar die zijn niet allemaal benut. ‘Het moet wel een goede aanvraag zijn. Het is niet zo dat sowieso iemand de concessie krijgt’, legt Volker uit. De derde ronde kende volgens haar meer kwalitatieve inschrijvingen. Daarom gaat er dit jaar nog een tweede ronde open.

100.000 teu

De eerste ronde, in 2021, leverde drie lijndiensten op. Logistiek Centrum Gorinchem bewerkstelligde een modal shift van 77.375 teu van 2022 tot en met 2024 tussen de Maasvlakte en de Duitse grens. In dezelfde periode zorgt Kloosterboer voor een modal shift van 51.600 teu op de route Vlissingen-Lelystad-Maasvlakte. En European Gateway Services vervoert nu 24.000 teu over water tussen de Maasvlakte, Venlo en Born.

Uit de tweede ronde, in 2022, kwamen twee lijndiensten voort. De eerste tussen Maasvlakte-Alblasserdam, waar Nugteren Transport tussen 2023 en 2025 zorgt voor een modal shift van 91.800 teu. Dura Vermeer vervoert 90.000 teu over het water tussen de Maasvlakte en ’s Gravendeel.

Per jaar zorgen de vijf lijndiensten voor een modal shift van ruim 100.000 teu.

Groeiende bekendheid

Hoelang er nieuwe aanbestedingsrondes blijven komen weet Volker niet. ‘Dat hangt echt af van de populariteit. Als in ronde vier niemand zich inschrijft, dan zou het kunnen dat de stekker uit de regeling gaat. Maar, ik heb het idee dat de bekendheid van de aanbesteding groeiende is. Dat merkte je ook aan de inschrijvingen in de derde ronde.’

Er zijn zogezegd in elke ronde vijf concessies te winnen op vier trajecten. Het maximale bedrag per aanbestedingsronde is 2,5 miljoen euro, verdeeld over de vijf concessies.

