Belangrijkste bootshow van Adriatische kust focust op duurzaamheid

De grootste en meest luxe bootshow van de Adriatische kust in Venetië wil zich richten op duurzaamheid. Hoewel de meeste superjachten en luxe motorboten nog op traditionele brandstof varen, benadrukt de organisatie dat de overstap naar duurzaam varen niet lang op zich laat wachten. Vooral scherpere milieu eisen zorgen ervoor dat veel vaargebieden alleen nog met een vrijwel emissievrije boot bereikbaar zijn.

Foto via de Salone

Dat emissievrije boten steeds populairder worden, blijkt ook uit het aanbod op de beurs. Het aantal aanbieders van elektrische boten is gegroeid met 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Op de beurs staan aanbieders van emissievrije motoren, maar ook van oplaadstations. Tevens zijn er experts die tijdens de show presentaties geven over de uitdagingen die duurzaam varen biedt. Varen op fossiele brandstof wordt op steeds meer plekken verboden, vooral om het zeeleven te beschermen. Daarom stappen steeds meer werven over op de bouw van elektrische boten en schepen.

Op de Salone Nautico Venezia zijn niet alleen veel nieuwe boten en superjachten, maar ook seminars, exposities en regatta’s. De Italiaanse marine is ook onderdeel van het evenement waar 220 exposanten aanwezig zijn. Het is één van de grootste evenementen van Venetië.

In totaal worden 300 boten verwacht, waarvan 250 in het water liggen aan een tijdelijke pier van 1100 meter lang. Als alle schepen achter elkaar zouden liggen, zou er 2,7 kilometer lang botenlint ontstaan.

De Salone Nautico Venezia in Arsenale is van 31 mei t/m 4 juni 2023.

