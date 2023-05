Zware Kees: De Schans

Column

Op mijn huurfiets rijd ik over zeedijk De Rede vanaf de veerboot van Texel naar Oudeschild. Windje in mijn rug, fototoestel klaar, want ik ben van plan museum Kaap Skil te bezoeken. Daar zal ik alles te weten gaan komen over hoe, lang geleden, de VOC-schepen zich verzamelden op de rede van Texel om, bij gunstige wind, af te varen naar Indië.

Hoe vaak heb ik al niet gehoord of gelezen over de schepen die hier nog vers drinkwater innamen, nog wat verse proviand, voordat de lange, onzekere reis zou beginnen.